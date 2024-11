Comingsoon.it - Amici 24, Anna Pettinelli punta il dito contro Chiamamifaro: "Finora hai avuto la strada spianata, è il momento di..."(VIDEO)

Leggi su Comingsoon.it

Primo compito perad24: la giovane cantante e allieva di Rudy Zerbi dovrà preparare il brano "You make me feel like a natural woman" di Carole King e cercare di convincere. Ci riuscirà?