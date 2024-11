Romadailynews.it - Ambasciatore UE, Unione Europea non vuole guerra commerciale con Pechino

, 12 nov – (Xinhua) – Il recente panorama globale puo’ essere un’opportunita’ per la Cina e l’Europa di riprendere relazioni piu’ normali, soprattutto per quanto riguarda i rapporti commerciali e di investimento, secondo Jorge Toledo Albinana,dell’UE in Cina. Agenzia Xinhua