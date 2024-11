Ilgiorno.it - Altra aria fresca. Villa Mirabellino avrà 200 alberi

Sono arrivati 200 nuovial Parco di Monza, grazie alle donazioni di Avis Monza e Rotaract Monza, e alla collaborazione di Selva Urbana, ConsorzioReale e Parco di Monza e del Comune di Monza. I nuovi arbusti sono stati piantati nei pressi di, una delle tre pregevoli ville di delizia del Complesso monumentale (insieme allaReale e aMirabello), quasi a dare un naturale sollievo all’edificio che da decenni versa in uno stato di abbandono (e che Consorzio sta pensando di recuperare dopo averne ottenuto la gestione l’anno scorso dal Demanio). I 200sono di Carpino orientale, una specie origindel sud e dell’est Europa e considerata autoctona in Italia. Un nuovo bosco che va ad arricchire il polmone verde e ad aumentare il valore ambientale e paesaggistico della storica, che tra qualche mese vedrà realizzati anche i lavori di rifacimento del suo Belvedere storico secondo i dettami stilistici originari dell’800 (grazie a un bando Fai vinto l’anno scorso come uno dei luoghi più amati dai monzesi).