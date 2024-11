Salernotoday.it - Alta velocità/alta capacità Salerno - Reggio Calabria, Ferrante (Mit): "Prima talpa in arrivo"

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

“L'è in cima all'agenda mia personale e del Mit. A dispetto di chi vorrebbe frenare lo sviluppo infrastrutturale, stiamo lavorando per accelerare la realizzazione di un'opera strategica per il Mezzogiorno e per il Paese. Lo dimostra il via.