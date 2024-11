Oasport.it - Alcaraz spalle al muro alle ATP Finals: l’incrocio che potrebbe condannarlo anche con due vittorie

Lo spagnolo Carlosha perso all’esordioNitto ATP2024 di tennis contro il norvegese Casper Ruud in due set, vincendo appena 6 game dei 19 giocati: l’iberico si trova ad affrontare già una situazione in salita dopo la vittoria in due set del tedesco Alexander Zverev sul russo Andrey Rublev.Nel prossimo turno lo spagnolo si ritroverà ad affrontare il russo, mentre il norvegese ed il tedesco si scontreranno nell’altro match:in caso di vittoria in due set di, un’eventuale affermazione del teutonico sul norvegese in due partiteporre in una situazione molto scomoda il tennista iberico.Ponendo l’ipotesi di una vittoria di Ruud su Rublev in due set nell’ultima giornata, allorasi ritroverebbe costretto a dover battere Zverev in due set, senza nemmeno la certezza di passare il turno, in quanto a quel punto sarebbe il quoziente game a definire i due qualificati.