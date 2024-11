Ilpescara.it - Albero monumentale abbattuto a Montesilvano, Di Giampietro (Comitato Saline pp1): "Serve un regolamento unico del verde per la Nuova Pescara"

Leggi l'articolo completo su Ilpescara.it

Il presidente delMarina pp1 Giuseppe Diha presentato un esposto alle autorità in merito all'abbattimento di un pino di aleppoavvenuto su una corte privata ain via Pianacci."Il proprietario ha dichiarato di essere in possesso di una.