Vanityfair.it - Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo, un amore solido lontano dai riflettori: «Non esistono formule quando si parla di sentimenti, proprio come quando cucino non riconosco strategia, improvviso»

L’attrice interpreta Lenù nella quarta stagione de L’amica geniale, creata e sceneggiata dal regista e suo compagno di vita: «Ci somigliamo e per me, anche se stiamo insieme ormai da dieci anni, èse non fosse passato un giorno. È unprofondo»