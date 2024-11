Veneziatoday.it - Al via i cantieri per la ciclabile tra Mirano e Santa Maria di Sala

Leggi l'articolo completo su Veneziatoday.it

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà i Comuni didi, lungo via Caltana (dall'incrocio con via Noalese) e fino all'intersezione con via Scaltenigo. L'opera, il cui progetto definitivo era stato approvato lo.