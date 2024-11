Ilrestodelcarlino.it - Al ‘Mare bunazz’ il Pd locale cerca di compattarsi

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Si è svolta al circolola presentazione del libro ‘L’Europa matura’ di Nicoletta Pirozzi. L’incontro è stato organizzato dal circolo nord del Pd di San Benedetto in collaborazione con la libreria Nave Cervo alla presenza di Luca Cinciripini, ritore sambenedettese in forza all’Istituto Affari Internazionali fondato dal Altiero Spinelli. Il pomeriggio di confronto, che ha visto una partecipazione calorosa di pubblico, ha offerto l’opportunità di discutere le sfide e le prospettive future dell’Unione Europea. "Il libro di Nicoletta Pirozzi, politologa e ritrice, analizza con lucidità e profondità il processo di integrazione europea - afferma il segretario di circolo Elio Costantini - esaminando non solo i traguardi raggiunti ma anche le difficoltà che ancora oggi l’Europa deve affrontare".