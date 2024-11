Modenatoday.it - Al Centro per le famiglie "Attenti alle spese!": nuovo appuntamento per informare e sostenere le giovani coppie

Leggi l'articolo completo su Modenatoday.it

Come gestire, con consapevolezza, lefamiliari? Come affrontare entrate ed uscite economiche pianificando e bilanciando costi, risparmi, investimenti, con un occhio alla quotidianità e l’altro al futuro? Come tenere sotto controllo i conti per non ritrovarsi a gestire situazioni complesse.