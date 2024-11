Oasport.it - Adriano Panatta senza peli sulla lingua: “Fritz ottimo tennista, ma se Sinner gioca bene…ATP Finals scarse”

È tornata d’attualità la “La Telefonata“, podcast su Sportify, in cuipungolato da Paolo Bertolucci ha espresso valutazioni su quanto è accaduto finora nelle ATP2024 di Torino. Il campione degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros del 1976, nonché protagonista del successo in Coppa Davis di quello stesso anno con Bertolucci, si era già espresso nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva sulle ambizioni di Jannik.Il n.1 del mondo ha iniziato bene il proprio percorso, vincendo due giorni fa contro l’australiano Alex de Minaur e potendosi permettere una prestazione non eccelsa: “Hato una partita normale e di routine e questo gli è bastato perché De Minaur non ha alcuna chance di battere Jannik, mai! Il discorso è semplice, nel panorama mondiale del tennis ci sono tre fuoriclasse ovvero, Alcaraz e Djokovic“, aveva dichiarato