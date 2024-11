Ilpescara.it - Addio a Emilio Marzetti, "il prof che rendeva meno ostica la matematica", militante e dirigente del Pci

Leggi su Ilpescara.it

Si è spento a 81 anni, per anni docente dialle scuole medie e attivo protagonista della vita politica cittadina.del Pci e dei democratici di sinistra di Pescara, per anni la sua base politica è stata la storica sezione Grimau di via Rigopiano.