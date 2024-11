Milanotoday.it - Accusato di violenza sessuale, ma "sparisce" e viene prosciolto (per ora)

Leggi l'articolo completo su Milanotoday.it

Non c'è prova che l'imputato (un cubano residente a Milano di 27 anni) fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico per. Così, martedì mattina, la gup di Lecce Anna Paola Capano ha emesso la sentenza di non luogo a procedere a carico del presunto responsabile. La.