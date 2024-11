.com - A Napoli nasce Lento Hifi

Leggi su .com

. Musica, vinili e cultura nel centro antico Un nuovo progetto ha preso il via in uno dei centri antichi più frequentati, quello di. L’esperimento, a firma di alcuni giovani imprenditori locali, èBar, un nome che già contiene in sé il programma del progetto. I founder ci spiegano cos’è .L'articolo Aproviene da Espresso napoletano.