Genovatoday.it - “1984”, al Teatro Chiesa la riscrittura del romanzo di Orwell con Violante Placido e Ninni Bruschetta

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre va in scena al”,daldistopico e profetico di George, con un cast corale in cui spiccano, Woody Neri. In un fantomatico 4 aprile, Winston Smith incomincia a scrivere il suo.