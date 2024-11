Zverev-Rublev oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Alexander Zverev se la vedrà contro Andrey Rublev nel suo primo match di round robin delle ATP Finals di Torino. Numero 2 del mondo in virtù del successo di Bercy, il tedesco ha ottenuto ben 66 vittorie in stagione e andrà a caccia di un altro successo al debutto alla Inalpi Arena. Il suo avversario sarà il russo, che si è qualificato in extremis per il ritiro di Djokovic e non sta vivendo un buon momento di forma. A scendere in campo sarà dunque Zverev, il quale conduce 6-3 nei precedenti e vuole immediatamente mettere in discesa il discorso qualificazione. Zverev e Rublev scenderanno in campo, lunedì 11 novembre, alle 20:30.