What If…? riceve il nuovo trailer in Italiano con la data di uscita

Disney ha pubblicato ildella terza stagione diIf.?, la popolare serie animata targata Marvel Animation.If.? debutterà il 22 dicembre in streaming su Disney+ con unepisodio disponibile ogni giorno per otto giorni di fila.La serie animata MarvelIf.? ritorna con la terza stagione, culmine dell’avventura attraverso il multiverso. Il pubblico potrà vedere come i personaggi compiono scelte inaspettate che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L’Osservatore (con la voce di Jeffrey Wright nella versione originale) guiderà gli spettatori durante la serie che attraversa nuovi generi, straordinari eventi e nuovi incredibili personaggi.Nella versione originale,If.? si avvale di un incredibile cast vocale che comprende un insieme di star che riprendono i loro ruoli iconici.