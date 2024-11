Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 7a giornata di A1: Monica De Gennaro robot in ricezione! Si rivede Sorokaite

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

LE7ªDI SERIE A1FEDERICA SQUARCINI: Grande partitacentrale di Novara che, nella sfida casalinga contro Perugia, mette a segno 11 punti, con uno straordinario 90% in attacco, un ace e 2 muri.DE: Partita complicata a Chieri dal secondo set in poi ma non per il libero campione olimpico che mette sul tavolo un 88% di positività incon qualche difesa di alta qualità.LINDA NWAKALOR: La vittoria di Scandicci contro l’insidiosa Bergamo porta anche la sua firma. Chiude i tre set casalinghi con 10 punti all’attivo, l’85% in attacco e 4 muri pesanti.INDRE: C’è sempre l’esperta schiacciatrice di Pinerolo che, in barba a chi avesse esaurito la sua verve, sfodera una grande prestazione contro Talmassons e chiude con 17 punti all’attivo, un ace, due muri, il 47% ine il 42% in attacco.