VIDEO: Prosegue il tour di JBL, a farne la spese James Ellsworth

Ormai lo sappiamo, JBL si sta dando parecchio da fare in questi ultimi tempi girovagando qua e la nel circuito indipendente oltre che in federazione più importanti quali in particolare la TNA. Le sue apparizioni a sorpresa stanno diventando il suo marchio di fabbrica, con il miliardario texano che può palesarsi davvero ovunque. In questi giorni JBL ha pensato di fare un salutino ad una vecchia conoscenza.Clothesline From Hell aLa vecchia conoscenza WWEera in questi giorni impegnato in un match nel circuito indipendente quando ha ricevuto una visita a sorpresa.stava lottando ad un evento in corso di svolgimento a Hagerstown, Maryland, quando JBL si è palesato e lo ha steso con la sua clothesline from hell. Poi sui social l’Hall Of Famer ha spiegato chesi trovava a poca distanza da casa sua e quindi ha pensato di andare a salutarlo con una clothesline.