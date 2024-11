Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2024 ore 18:15

ABILITÀ DELL’11 NOVEMBREORE 15.20 MARCO CILUFFOBUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSOSULLA CARREGGIATA INTERNAALTEZZAFIUMICINO E TRA LE USCITETUSCOLANA E APPIAPOI PRIMI RALLENTAMENTI IN USCITASUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DA TOR CERVARAENTRANDO DENTROCODE PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA SALARIAINCOLONNAMENTI POI SU VIA DELL AEROPORTO DI FIUMICJNONELLE DUE DIREZIONISTESSA SITUAZIONEMA PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA ARIANAALTEZZA LOCALITA QUARANTOLASEMPRE PER I LAVORI IN CORSORICORDIAMO CHE E ANCORA ATTIVA LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSEPER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.300 DELLA VIA DEL MAREINFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICOLA STAZIONE FURIO CAMILLO DELLA METRO DOPO LE ATTIVITA DI REVISIONE DELLE SCALE MOBILI E STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORIINVECE PROSEGUONO I LAVORI SERALI DI RINNOVO DELL’NFRASTRUTTURADALLLE ORE 21 FINO A FINE GIORNATA IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUSDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral