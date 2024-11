Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2024 ore 09:15

DELL’11 NOVEMBREORE 09.05 SARA SPANOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO VERS OCI SPOSTIAMO SU RACCORDO ANULAREIN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E BUFALOTTA E PIU AVANTI TRA LA CASILINA E APPIAMENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LAFIUMICINO E PROSEGUENDO TRA VI ACASILINA E L’A24TERAMOSUL TRATTO URBANO DI QUEST’ULTIMA ICOLONNAMENTI DALLA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE ESTMENTRE NEL SENSO OPPOSTO IN DIREZIONE FUORICODE DALLA TOGLIATTI FINO AL RACCORDOTRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA CAPITALENELLO SPECIFICO CODE SU VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTISTESSA SITUAZIONE SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONEINFINE SU VIA SALARIA SI PROCEDEA INCOLONNATI TRA FIDENE E LA TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRODA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral