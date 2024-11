Europa.today.it - Vi do un'idea per la prossima fiction Rai

Visionario, icona di stile, uomo di sport capace di far sognare gli italiani con l’imbarcazione del “Moro di Venezia”. Ma da un certo momento in poi - quando si è messo in testa di diventare il padrone della chimica - non più in grado di ragionare e di comportarsi da vero capitano d’industria.