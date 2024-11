Firenzetoday.it - Veicolo in fiamme: traffico bloccato / FOTO

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Alle 19:54 di oggi, comunica Autostrade per l'Italia, sulla autostrada A1 Milano-Napolicon code verso Bologna."Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna, ilcon 4 Km di coda per un camion inall'altezza.