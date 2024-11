Forlitoday.it - Vandali in azione ai Romiti: danneggiate sette auto nella notte

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

È stata unaagitata quella che hanno vissuto i residenti del quartieresono statezzate da ignoti, che hanno rotto i vetri, rubando poi all’interno dell’abitacolo. Episodi verificatisi in via Marziale, via Plutarco, via Borghetto, via Valeria e via Celletta.