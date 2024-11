Lapresse.it - Usa, incendi tra New Jersey e New York: morto dipendente dei parchi

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Undeidi Newmentre combatteva uno dei numerosiboschivi negli Stati americani del Newe New. Le fiamme sono causate dalle estreme condizioni di siccità che hanno spinto ad allerte sulla qualità dell’aria in entrambi gli Stati. I vigili del fuoco e soccorso della Contea di Eastern Dutchess hanno riferito che ilè deceduto quando un albero gli è caduto addosso il pomeriggio di sabato 9 novembre mentre combatteva un grandeo lungo il confine tra Newe New. I funzionari del Newhanno detto che l’o si era esteso a oltre dieci chilometri quadrati vicino al confine e ora sta minacciando 14 strutture di Newe 10 nel New. Sono stati emessi avvisi sanitari in entrambi gli Stati a causa della cattiva qualità dell’aria.