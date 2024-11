Udinetoday.it - Un viaggio nei sapori del comfort food americano

Leggi l'articolo completo su Udinetoday.it

Il 21 ottobre 2024, Udine ha accolto una nuova e promettente aggiunta alla sua scena gastronomica.Situato in via dei Rizzani 5, con un concept di ristorazione rapida, mira a diventare un punto di incontro per gli amanti del. Uno dei principali fattori che contraddistingue.