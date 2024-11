Ilfattoquotidiano.it - Un italiano ucciso in Texas da un giovane di 17 anni: “Un malinteso, lo aveva fermato per chiedergli una sigaretta”

per una. È morto così Paolo Tescari, originario di Mestre, freddato il 7 novembre da un colpo di arma da fuoco proprio il giorno del suo 47esimo compleanno a Temple,. Tescari si era trasferito negli Stati Uniti nel 2010 per raggiungere la madre e cercare una nuova esperienza di vita. Ma secondo le indagini a ucciderlo e cancellare così ogni speranza di creare un futuro negli States è stato Kevin Jaramillo Ramirez, un ragazzo di 17già arrestato dalla polizia locale e reo confesso. Una delle sorelle di Tescari ha riferito che “gli hanno sparato per un, non faceva parte di nessuna gang o gruppo criminale. Stava solo chiedendo al ragazzo una”.L’omicidio è avvenuto nei pressi di una mensa per persone indigenti, luogo frequentato da Tescari. Nonostante avesse raggiunto la famiglia e trovato un impiego negli Stati Uniti, la sua situazione si era complicata e viveva di espedienti.