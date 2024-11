Un anno senza Giulia Gino Cecchettin | Non provo odio o rabbia

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Roma, 11 novembre- Unfa moriva, studentessa di 22 anni uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “In quest’ho imparato a concentrarmi sul positivo, prendo una foto die la guardo, mi concentro sul bello. Sono riuscito ad ascoltare le parole di Filippo (Turetta ndr)provare“, ha detto, a undalla scomparsa della figlia, ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove.“Questo esercizio l’ho fatto per un, mi sono reso conto che intorno a me si respirava qualcosa di negativo: è umano, è comprensibile. Io sono riuscito a non odiare. Penso che il segreto sia concentrarsi sui nostri cari che ci damore e bellezza“, ha spiegato, aggiungendo: “Noi siamo genitori per sempre e io sarò per sempre il papà di”.