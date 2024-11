Quotidiano.net - Un anno fa il delitto di Giulia Cecchettin. Lo zio: teniamo viva la tua spensieratezza

Unfa – la notte tra sabato 10 e domenica 11 novembre 2023 – moriva, uccisa da 75 fendenti inferti dall’ex Filippo Turetta. "Ho ascoltato le parole di Turetta senza odio e rabbia", ha detto ieri papà Gino. Un‘senza’. Ma anche un‘con’, perchè l’onda di emozione suscitata dal caso è stata tale che, da quei giorni di novembre, non c’è stato un istante della vita nazionale che non abbia incrociato il ricordo della ragazza di Vigonovo. Fogli con sopra scritta una frase, orsacchiotti, corone di rosario, fotografie lasciate nella scarpata di Pian delle More, sulle colline sul lago di Barcis dove fu trovato il corpo di. Lo zio ha voluto ricordarla: "Che rimangala tua. Rimarrai eternamente bella". Oggi un minuto di silenzio all’università di Padova e tante manifestazioni in Italia.