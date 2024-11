Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-11-2024 ore 19:10

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno pure essere in primo piano mentre il Cremlino smentisce la telefonata a Prato Putin un’allerta aerea scattata stamattina in quasi tutta l’Ucraina a causa del decollo di un gran numero di Bombardieri russi Dopo una serie di attacchi sono otto i Bombardieri strategici che si stanno dirigendo verso l’Ucraina secondo un messaggio di ramato su telegram dell’Aeronautica di Kiev nella notte almeno 6 persone sono state uccise di una ventina ferite negli attacchi russi amico Life zaporizhia nel sud del paese secondo le autorità locali sono scoppiati incendi negli edifici residenziali della città e tutti i servizi della gente sono sul posto su telegram il governatore della Regione mi prendo 5 morti un ferito I russi hanno nuovamente attaccato la nostra gita con i droni aveva riferito in precedenza del sindaco di Nikolai non corrisponde assolutamente realtà così il cremino nega che il presidente russo Putin abbia avuto un colloquio telefonico con Donald Trump dopo la vittoria di quest’ultima le elezioni presidenziali americane del 5 novembre Come riportato ieri da Washington Post pura invenzione ha detto il portavoce pesto è semplicemente un informazione falsa la luce ha radunato 50.