Liberoquotidiano.it - Ucraina, Russia prepara 50mila uomini per attacco nel Kursk

New York, 10 nov. (Adnkronos) - Lal'. Le forze armate di Mosca hanno radunato 50.000, compresi soldati nordcoreani, per sferrare l'assalto ai reparti dell'e riconquistare la regione di, occupata da Kiev sin dall'inizio di agosto. Il piano russo per la svolta nella guerra prende forma, come delinea il New York Times sulla base di informazioni e news provenienti da fonti americane e ucraine.Il contributo di migliaia di soldati inviati da Kim Jong-un per sostenere Vladimir Putin appare determinante. Glimessi a disposizione da Pyongyang e addestrati nelle ultime settimane in diverse basi russe consentono a Mosca di non modificare i propri piani nelle altre zone calde del fronte.Secondo una nuova valutazione di Washington, lasta ammassando forze nelsenza bisogno di ritirare soldati dall'est dell'- la sua principale priorità sul campo di battaglia - permettendo a Mosca di premere ora su più fronti contemporaneamente.