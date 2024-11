Trovato ferito in un roveto un uomo disperso nei dintorni di Cascina

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

– Si allontana da casa e non dà più sue notizie. È stato ri, cosciente mae confuso, unche si era allontanato dalla sua casa di San Lorenzo alle Corti, nel comune diin provincia di Pisa.Subito partito l’intervento di soccorso dei vigili del fuoco di Pisa per la ricerca della persona dispersa. Il Piano di ricerca si è attivato e nel punto dell’ultimo avvistamento è stata allestita l’unità di comando locale dei vigili del fuoco da dove si sono coordinate e organizzate le ricerche.Il dispositivo messo in campo ha visto partecipare l’elicottero Drago proveniente dal reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina e le unità cinofile. Utilizzato anche il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare dell’anziano signore attraverso le celle di zona. L’è stato ricosciente in prossimità dell’argine, caduto in un