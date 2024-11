Treno parte con 50 minuti di anticipo Salvini chiede chiarimenti

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Unpartito con 50di. E' accaduto venerdì quando il Frecciargento Roma-Genova 8556 delle 16.20 è partito alle 15.30. Le polemiche non mancano. "Siamo arrivati all'assurdo: uncheprima per non arrivare in ritardo. Una vergogna. Un livello di incapacità imbarazzante, per la quale il ministroe .