Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 18 è in programma una manifestazione in largo Argentina possibili rallentamenti per la viabilità della zona vanno avanti i lavori per il prolungamento della metro C al Colosseo fino al 7 dicembre le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi scenderanno in strada e bus navetta sostitutivi la linea M C Express che viaggia tra San Giovanni Casilina e pantano e la MC3 che si muove lungo l’itinerario San Giovanni parco di Centocelle sono stati invece rinviati i lavori che erano in programma da oggi in largo tacchi Venturi in zona parco della Caffarella viaggia quindi regolarmente minibus 87 dettagli e aggiornamenti in tempo reale anche sugli altri cantieri sumobilita.