Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-11-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità si va verso il ritorno alla normalità Per la viabilità su via del Mare via Ostiense all’altezza del km 13 e 300 dopo il restringimenti e sensi unici adottati nei giorni scorsi è ancora in vigore in seguito ad un monitoraggio della strada da parte della città metropolitana la riapertura al transito in entrambi i sensi di marcia per i mezzi in ferie alle 3,5 tonnellate potrebbe Infatti avvenire entro questo fine settimana il provvedimento di riapertura come detto non riguarderà i veicoli pesanti rimarrà quindi invariati i percorsi alternativi che stanno interessando le linee Atac 712 ed NM vanno avanti le attività preliminari Enel dare al prolungamento della linea C della metropolitana sino al Colosseo fino alla 7 dicembre le ultime corse dei treni dai capolinea partono rispettivamente alle 20:30 davanti alle 21 da San Giovanni Poi scendono in strada le navette dei bus AMC Express ed MC3 dettagli sumobilita.