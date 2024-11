Till Lindemann, una data in Italia nel 2025

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –suonerà inil 6 luglioin occasione del Lucca Summer Festival. Il frontman del gruppo tedesco industrial metal Rammstein, reduce dal tour nel Nord America, ha annunciato il ritorno su alcuni dei principali palchi europei, nell’ambito del tour ‘Meine Welt’ del suo progetto solista. L’estate scorsa,ha concluso con sua band Rammstein il tour celebrativo dei 30 anni, toccando diverse città europee, tra cui Reggio Emilia. Famoso in tutto il mondo per i suoi testi ricchi di immaginazione, per il suo esplosivo personaggio e per i suoi concerti senza freni,porterà anche nel nostro Paese i brani del suo recente album ‘Zunge’ e dei precedenti ‘F&M’ e ‘Skills In Pills’. In apertura di serata si esibiranno i Lacuna Coil, affermata metal bandna che pubblicherà a febbraioil nuovo album ‘Sleepless Empire’.