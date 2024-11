Ternitoday.it - Terni, la segnalazione: “Strada dissestata e pericolosa a causa delle radici affioranti. Urge un intervento serio ed efficace”

Leggi l'articolo completo su Ternitoday.it

Da anni non è mai stato risolto il gravoso problemain Via Anna Maria Mozzoni. Un annoso pericolo, segnalato più volte, in unaarterie più importanti della zona limitrofa all’ospedale di. Alla nostra redazione di www.today.it è arrivata una nuova.