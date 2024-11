Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Sabalenka regina Wta, Paolini resta n.4 ma Zheng si avvicina

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

La cinese è a soli 4 punti dall'azzurra, Cocciaretto e Bronzetti nella top 100 ROMA - La sconfitta in semifinale nelle Wta Finals non impedisce ad Arynadire al primo posto nella classifica femminile, con quasi 1100 punti di vantaggio su Iga Swiatek che a Riyadh non ha superato la fa