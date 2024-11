Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Nargiso "Sinner equilibrato, si abitui a responsabilità da n.1"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

"Contro De Minaur si sono viste differenze abissali" ROMA - "non giocava da qualche settimana e le ultime partite non erano state giocate nelle stesse condizioni. Aveva bisogno di cominciare bene, in casa e con le aspettative che tutti abbiamo. Nel primo quarto d'ora De Minaur lo ha messo un