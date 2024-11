Napolitoday.it - Tengo Genio di Grand Ensemble, velette e bastoni e note barocche. Arieggiamoci e barocchiamoci

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Siamo sul pezzo. Mai titolo di blog fu più azzeccato. Quando Napoli. bla, bla, bla. e lo struscio di via Toledo era animato da signore eleganti con capellino,e ombrellini e gentiluomini in redigote e bastone. Mica come oggi che è diventata una friggitrice en plein air. A loro si è.