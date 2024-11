Studenti padovani creano il “quarzo rosa” contro la violenza di genere

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

L’8 novembre, durante l'evento Exposcuola, è stato presentato un nuovo logo chiamato "", creato per rappresentare le iniziative della Camera di Commercio di Padovaladi. Un simbolo visivo che sarà il riferimento per campagne informative e progetti organizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria, promuovendo l’impegno collettivo nella lotta alle discriminazioni di.L'articoloil “ladi