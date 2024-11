Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 11 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Nuovo inizio di settimana per loglobale, ed arriva con sulla scena non troppi, ma una certa importanza soprattutto sul piano tennistico, considerato che le ATP Finals a Torino sono in pieno svolgimento. Ma andiamo più nel dettaglio.All’Inalpi Arena, dopo il debutto vincente di ieri di Jannik Sinner, ci sarà anche l’entrata in scena di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati nella rivincita della finale degli Australian Open contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden.Per quel che riguarda i singolari, pomeriggio per Carlos Alcaraz, nella replica della finale degli US Open 2022 contro il norvegese Casper Ruud (quella che, per intenderci, gli diede il numero 1 al mondo ai tempi), sera per Alexander Zverev, con il tedesco opposto al russo Andrey Rublev.In altre questioni, c’è l’usuale quota NBA e NFL nella notte, mentre il ciclocross propone il Superprestige a Niel.