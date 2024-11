Veronasera.it - Speak and Spritz en español | Aperitivo linguistico in spagnolo

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Se ti affascina la cultura spagnola e latina non puoi perdertiANDEN. Uncon giochi e attività pensate per tutti, da chi sa dire solo ¡Hola! fino ai madrelingua. Chiacchiera in lingua, impara il lessico base e avvicinati alle tradizioni della Spagna e.