Spazi all'aperto per il tempo libero e sport, Benevento prima in Campania

di lettura: < 1 minuto“L’ottimo lavoro dell’Amministrazione Mastella è costantemente evidenziato da statistiche di rilievo nazionale. Lo studio della Fondazione Openpolis vede la città diinperverdi e aree per giochi eper bambini e ragazzi. Ilto regionale è frutto di un rapporto di 156 metri quadri trae minori residenti: superiore alla media nazionale (128 metri quadri) e sullo stesso livello di città, di notevolissima caratura economico-sociale, come Bologna, Firenze o Torino”. Lo scrive in una nota il vicesindaco diFrancesco De Pierro.“Questi risultati sono senz’altro uno stimolo a fare ancora meglio e soprattutto la testimonianza di un lavoro straordinario sul versante dell’offerta per ile sul potenziamento dei servizi per le fasce giovanili che sono il futuro della nostra comunità”.