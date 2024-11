Trentotoday.it - Sparito dopo l'escursione e ritrovato senza vita

Leggi l'articolo completo su Trentotoday.it

Sono finite in maniera tragica le ricerche dell’escursionista sessantenne scomparso in Valle Aurina: l’uomo è stato trovato morto oggi, lunedì 11 novembre.La scomparsa e poi l’allarme: cos’è successo in valleIl suo corpo è stato trovato sopra Casere, nella zona del lago della Selva.