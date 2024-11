Inter-news.it - Spalletti: «Inter-Napoli? Gare così aiutano! Cresce il movimento»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Lucianoha parlato in conferenza stampa per l’inizio del ritiro di novembre dell’Italia. Gli azzurri giocheranno contro Belgio e Francia in Nations League. Le parole del CT alla domanda su. DOPPIO EX –ritorna sulla partita di ieri tra: «Stamani ho fatto i complimenti ai ragazzi, stanno evidenziando un buon calcio, c’è questa competitività che fa bene a tutti. Dà stimoli di crescita, si vedono bellissime partite da un punto di vista agonistico tirate, come ieri, incerte,. Squadre di medio livello che danno del filo da torcere a quelle più attrezzate. Qui dentro possiamore come. I due bomber hanno fatto vedere quelli che speravamo, siamo felici di vederli in cima alla classifica. Kean sta in una condizione bellissima, secondo me ha delle qualità ben evidenti e qualche piccola criticità, ma queste le ha portate al livello delle qualità che ha».