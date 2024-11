Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Con Belgio e Francia ci sarà da lottare"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Agli azzurri basta un punto per superare il girone di Nations League FIRENZE - "Sembra facile fare un punto per questa Nazionale ma non si deve ragionare come se bastasse solo questo. Giocheremo contro ilche ha giocatori che militano nelle migliori squadre europee, e contro lache ha