Ferraratoday.it - Spal, Büchel convocato in Nazionale: intanto prosegue il programma di allenamenti

Leggi l'articolo completo su Ferraratoday.it

Marcelè statodal Liechtenstein per i prossimi due impegni dellamaggiore previsti per giovedì 14 contro Malta (amichevole) e lunedì 18 contro San Marino per Il sesto turno di Uefa Nations League. Il calciatore lascerà il club biancazzurro martedì 12 e tornerà agli.