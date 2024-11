Ilgiorno.it - Spaccata con furto (da 150mila euro) da Yves Saint Laurent in San Babila: preso il ladro

Milano – La vetrina sfondata. Ildi accessori griffati per un valore di. L'allarme e l'intervento dei carabinieri. L'arresto del. La sequenza è andata in scena nella tarda serata di domenica 10 novembre nella boutiquedi piazza Sana Milano. Il colpo a cinque zeri Stando a quanto ricostruito, alle 22.45 il ventiseienne romeno ha mandato in frantumi la vetrina del negozio, chiuso a quell'ora, e ha iniziato a fare razzia di tutto quello che ha trovato, accumulando una ventina di occhiali da sole, sei profumi, una decina di bracciali, otto foulard, una quarantina tra borsette e pochette e un paio di guanti. Il tutto per un ammontare di. L'allarme Nel frattempo, laha fatto scattare l'allarme del punto vendita. In pochi minuti, sono arrivati a Sani carabinieri della pattuglia mobile di zona del Nucleo operativo della Compagnia Monforte, che hanno bloccato ile recuperato la refurtiva.