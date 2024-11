Ilfoglio.it - Sopravvivere a Trump. Così il nuovo presidente ha scippato “l’energia del cambiamento”

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Non si parte mai dal tassista, ma questa volta devo: dopo la notte elettorale alla Howard University, dove era prevista la festa di Kamala Harris ma lei non si è presentata, sono s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti